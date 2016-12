Milan, parte l'assalto a un attaccante: Martinez primo obiettivo

19:28 - Come si muoverà il Milan per rimpiazzare Mario Balotelli? Galliani non ha perso tempo e non appena definita la trattativa con il Liverpool ha mosso le sue pedine per trovare al più presto un degno sostituto. Sul taccuino dell'ad rossonero il primo nome è quello del colombiano Jackson Martinez: già avviati i primi contatti con il Porto. Da superare l'ostacolo della clausola di rescissione fissata intorno ai trenta milioni. Piace però anche Negredo.

L'attaccante del City è attualmente out per infortunio e starà fuori fino a novembre, ma è un giocatore che piace anche a Inzaghi e che ha le caratteristiche giuste per sostituire SuperMario. Ma il Milan, come detto, sta valutando con attenzione anche la situazione di Jackson Martinez, per il quale si sta provando a sondare il terreno con il Porto. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 30 milioni, ma dal clan rossonero sperano di poter arrivare a un accordo con i portoghesi e strappare un prestito con diritto di riscatto: 5 milioni subito e 20 per l'acquisizione del cartellino. La trattativa, ovviamente, non è facile e di certo non immediata.



Logico, quindi, che si percorrano più strade, compresa quella che porta a Carlos Bacca, attaccante colombiano reduce da un'ottima stagione nel Siviglia. Tra gli altri giocatori che i rossoneri stanno valutando ci sarebbero anche Wilfried Bony, ivoriano dello Swansea, 16 gol l'anno scorso (costa circa 12 milioni) e grande protagonista nel match contro il Napoli in Europa League, Doumbia del CSKA, Torres e Soldado di Chelsea e Tottenham.



In attesa di trovare una punta centrale, il Milan dovrebbe a questo punto risolvere il problema degli esterni d'attacco. I soldi incassati dalla cessione di Balotelli permetteranno a Galliani di chiudere con il Torino per Alessio Cerci. Ma anche qui non si deve escludere in questo momento nessuna opzione. Lavezzi, ad esempio, potrebbe tornare un nome caldo.



Altro obiettivo è Adrien Rabiot, 19 anni, centrocampista del Psg in scadenza nel 2015. L'allenatore dei parigini, Laurent Blanc, vorrebbe che il giovane centrocampista restasse, ma "lui non sembra condividere quest'opinione, apparentemente. Gli resta un anno di contratto, è possibile che ci lasci. Abbiamo la nostra idea, penso che abbia una grande opportunità al Psg, perché uno di qui, ha le qualità per essere qui. Il suo entourage non è d'accordo, penso che debba avere delle buone offerte". Una di queste è appunto del Milan.