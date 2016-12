Milan, parla il Qpr: "Taarabt? Vuole andarsene ma non lo farà a basso prezzo"

18:23 - "Taarabt? Penso che voglia andare via ma se non vuole stare qui devono pagarlo la cifra giusta, non andrà via a basso prezzo". Harry Redknapp, allenatore del Qpr, invia un messaggio al Milan e a Galliani. Il fantasista marocchino, lo scorso anno in prestito al Milan, è visto come un'alternativa in caso di fallimento dell'operazione Cerci. "Non si è allenato ed è lontano dalla forma migliore - ha aggiunto Redknapp - non so cosa succederà".

Adel Taarabt, classe 1989, lo scorso anno ha collezionato 14 presenze e 4 gol la maglia del Milan. L'obiettivo principale dei rossoneri resta Alessio Cerci del Torino, ma se l'affare non dovesse andare in porto Galliani è pronto a virare sul fantasista marocchino oppure su Joel Campbell dell'Arsenal. Ma, avvertono dal Qpr, Taarabt non sarà svenduto.