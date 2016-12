Milan, offerta del Monaco per Balo

08:52 - Balotelli potrebbe giocare in Ligue 1 la prossima stagione. Secondo il corrispondente italiano del portale francese "beIN Sport" Tancredi Palmeri, il Monaco avrebbe infatti presentato la prima offerta concreta per SuperMario. Le cifre di cui si parla si aggirano intorno ai 20/30 milioni e, se l'affare dovesse andare in porto, il Milan potrebbe utilizzare questi soldi per arrivare all'attaccante croato Mario Mandzukic.

Il Monaco, dunque, ha fatto la prima mossa. Per Balo sul piatto c'è una cifra, 20-30 milioni: "forchetta" ampia, è vero, ma va intesa in questo senso: la valutazione di Balo non può essere inferiore ai 20 milioni, e il Milan può chiederne 30, verosimilmente, e i padroni del Monaco sono pronti a sborsarli.

Ora spetta a Galliani & Co. dare una risposta e decidere se abbandonare il progetto SuperMario, puntando su altri nomi. Cosa che non avverrà prima della fine dei Mondiali.

Mandzukic è il primo della lista dell'eventuale sostituto di SuperMario. Falcao è un sogno: al momento impossibile.