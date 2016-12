Milan, offerta da 18 milioni del Real per De Sciglio 

19:53 - Il Real Madrid fa sul serio per Mattia De Sciglio: Carlo Ancelotti ha chiesto proprio il terzino del Milan per rinforzare la difesa dei Merengue. I contatti ci sono già stati e Florentino Perez, secondo quanto scrive Tuttosport, avrebbe offerto 18 milioni di euro all'amico Galliani. Una cifra importante e l'ad rossonero sta valutando la cessione. I rossoneri potrebbero poi chiedere, proprio al Real, il prestito di Fabio Coentrao.

De Sciglio ha sempre detto di voler restare a Milano, ma anche che potrebbe fare un'eccezione solo per il Real. Ora il terzino è arrivato al bivio e nei prossimi mesi dovrà decidere che fare anche perché l'interesse degli spagnoli è concreto. Oltre alle garanzie economiche (contratto da 2,5 milioni di euro a salire per 5 anni) ci sarebbero anche quelle tecniche grazie ad Ancelotti che è il suo primo sponsor al Bernabeu. L'obiettivo del tecnico italiano è quello di svecchiare la difesa e trovare un degno sostituto di Arbeloa che va veloce verso i 32 anni. L'agente del giocatore Giovanni Branchini nell'ultimo mese è stato diverse volte a Madrid. Gli ottimi rapporti tra i rossoneri e i blancos potrebbero facilitare l'operazione e gettare le basi per un altro affare: Fabio Coentrao. Galliani aveva già fatto un timido tentativo a gennaio ricevendo un no secco, ma il portoghese continua a non convincere in Spagna. Così la pista che porta al prestito non è da escludere.