Milan, Lodi sostituisce Montolivo: piacciono Baselli e Cigarini

10:34 - L'infortunio di Riccardo Montolivo con la Nazionale, che costringerà il capitano rossonero a tornare a disposizione ad ottobre, ha scombussolato ancora di più il mercato del Milan. I rossoneri ora dovranno fare qualcosa anche a centrocampo oltre al riscatto di Poli, che resta una priorità, e i candidati non mancano. La prima alternativa è Francesco Lodi, in uscita dal Catania ma vicino al Palermo. Piace anche Baselli dell'Atalanta, ma costa troppo.

La doccia gelata di Craven Cottage non è stata solo per il numero 18 rossonero. La notizia ha sconvolto anche una parte dei piani di mercato che il Milan stava imbastendo, sempre in attesa di risolvere la questione allenatore. Con Montolivo di ritorno non prima di ottobre, ma comunque da aspettare per molto più tempo per avere garantita l'affidabilità, la società di via A. Rossi dovrà intervenire in un reparto dove il solo riscatto di Poli dalla Sampdoria sembrava essere una priorità. Lo è ancora, ma servirà un nome nuovo per il ruolo di mezz'ala. Uno dei candidati principali - riporta Tuttosport - è Francesco Lodi, nomi già vicino al rossonero nel recente passato. Il numero 10 del Catania, però, è a un passo dalla firma col Palermo e la dirigenza milanista dovrà accelerare i tempi se vorrà anticipare i rosanero.

Dietro al regista ci sono due atalantini, due alternative dai costi differenti. La prima è Daniele Baselli il cui costo del cartellino è lievitato per l'interesse concreto di Fiorentina e Juventus. L'Atalanta inoltre potrebbe imbastire su di lui il centrocampo della prossima stagione, liberando Cigarini. Proprio l'ex regista del Napoli potrebbe fare al caso del Milan. Tutto ovviamente dando per scontata la promozione tra i big - e magari da titolare - di Bryan Cristante.