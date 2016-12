Milan, l'Orlando City ha in mano Kakà: "Arriva a gennaio"

17:26 - Kakà è a un passo dall'addio al Milan. A confermare l'indiscrezione, che circola già da diverse settimane nell'ambiente rossonero, è stato il presidente del San Paolo Miguel Aidar: "Posso solo dire che l'arrivo di Kakà è quasi certo". A fargli eco un comunicato dell'Orlando City, formazione che milita nella Major League americana: "Con Kakà la trattativa è in fase avanzata, sarà da noi a gennaio". Prima il prestito in Brasile, poi lo sbarco negli Usa.

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma le voci - e adesso i comunicati - si susseguono con insistenza. Kakà potrà esercitare nei prossimi giorni l'opzione che gli consente di dare l'addio al Milan, e a quel punto potrà accasarsi al San Paolo che lo lascerà libero di volare negli Stati Uniti a inizio 2015. Solo all'inizio del nuovo anno, infatti, Orlando si iscriverà al campionato statunitense: e si presenterà ai ranghi di partenza con un colpo sensazionale. "L'Orlando City Soccer Club è in trattative avanzate con Kakà". Lo annuncia in una nota la stessa società statunitense spiegando "in attesa del potenziale accordo" che il milanista "potrebbe unirsi all'Orlando City SC a gennaio 2015, per la prima stagione del club nella Major League Soccer".