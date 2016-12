Milan, l'Arsenal mette nel mirino Balotelli

10:13 - London calling. La chiamata dalla capitale inglese per Balotelli è arrivata dall'Arsenal. I Gunners proprio in queste ore stanno provando il blitz per SuperMario. La missione londinese del suo agente, Mino Raiola, è già scattata e a breve incontrerà Wenger per capire i margini dell'operazione. Il tecnico alsaziano alla disperata ricerca di un rinforzo di livello in attacco ha deciso e per la prossima stagione vuole scommettere su Balotelli facendo leva soprattuto sulla voglia di Champions League dell'attaccante rossonero.



Un assalto che giunge in modo sospetto dopo le lacrime del San Paolo che hanno evidenziato i tormenti e le inquietudini di Mario. L'Italia, la pressione mediatica sulla sua vicenda personale che rischia peraltro di intensificarsi con la crescita di Pia e le sue responsabilità da padre, può trasformarsi per lui in un terreno minato. Non a caso in una recente intervista Balotelli ha lanciato messaggi d'amore verso la Premier. Londra può diventare il suo nuovo rifugio, magari con la bella Fanny al suo fianco.



L'Arsenal ha carte importanti. Dal 1 luglio lo sponsor tecnico del club sarà lo stesso del calciatore che guarda caso è anche il brand della Nazionale. Il marchio tedesco ( che ha nel suo porfolio anche Falcao e Aguero) ha fiutato il potenziale enorme sviluppo legato al merchandising è pronto a partecipare all'offerta da presentare al Milan: 25 milioni di sterline, 30 milioni di euro che peraltro colmerebbero il buco dal mancato approdo in Champions dei rossoneri. Se l'Arsenal tenta lo scatto, attenzione a Mourinho che è stuzzicato dall'idea di lavorare con un Balotelli forse diverso. Le grandi manovre sono appena cominciate.