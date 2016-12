Milan, l'agente di Coentrao a San Siro

15:16 - La rifondazione del Milan potrebbe iniziare da Fabio Coentrao. Già accostato ai rossoneri nel 2013 e a gennaio del 2014, il terzino del Real Madrid non ha mai chiuso la porta. Ad assistere a Milan-Chievo è stato visto Jorge Mendes, agente del giocatore. "E' qui solo per vedere la partita" ha assicurato l'ad rossonero Adriano Galliani. Che però, probabilmente, ha colto l'attimo per ravvivare una trattativa morta sempre troppo presto.

Fabio Coentrao, esterno mancino 25enne, è al Real Madrid dal 2011. La trattativa, caldamente consigliata da Clarence Seedorf, è già stata tentata nel 2013, e ora si può chiudere sulla base di 10 milioni di euro. Ancelotti potrebbe tentare di inserire il portoghese nella trattativa per portare Mattia De Sciglio a Madrid, realizzando una notevole minusvalenza, avendo infatti speso oltre 31 milioni di euro per prelevarlo dal Benfica. Il discorso, rimasto sospeso a gennaio, si può dunque riaprire, e la presenza a San Siro di Jorge Mendes è un chiaro indizio in tal senso.