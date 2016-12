Milan, Kakà: "Voglio rimanere un altro anno"

11:07 - Nessun addio a fine stagione. L'intenzione di Kakà, espressa nel corso di un'intervista a "Che tempo che fa", su Rai 3, è quella di restare al Milan: "Voglio rimanere e fare un altro anno, poi deve decidere anche la società". Il brasiliano non commenta la situazione di Seedorf ("Lasciamo fare alla società") e si rammarica per la mancata convocazione al Mondiale: "Mi dispiace ma non sono triste, perché so di aver fatto tutto il possibile".

Kakà fa il punto sulla stagione del Milan, che quasi certamente si concluderà senza la qualificazione alla prossima Europa League: "Contro l'Atalanta poteva andare decisamente meglio, adesso ci siamo allontanati dal nostro obbiettivo che era andare in Europa. Possiamo ancora farcela, ma ci sono pochissime possibilità. È stata una stagione difficile con tanti problemi e il cambio d'allenatore, ma certe soluzioni uscendo dalla crisi possono tornarci utili".



Il brasiliano commenta il lancio della banana a Constant durante il match con l'Atalanta: "Secondo me questo problema va oltre il calcio. Non mi piace che lo stadio sia il palco per queste persone, se uno è razzista lo è sempre, anche al lavoro e nella vita. Le persone che possono fare qualcosa, la facciano". Il suo futuro, con ogni probabilità, sarà ancora in rossonero ("La mia volontà è di rimanere e fare un altro anno, poi deve decidere anche la società"), mentre per il Mondiale non c'è più nulla da fare: "Mi dispiace, sarebbe stato il mio quarto Mondiale ma non sono triste perché so di aver fatto tutto il possibile. Scolari è stato coerente, non mi ha mai convocato e ha continuato così. Vedo il Brasile favorito, poi Spagna, Argentina e Italia. Gli azzurri sono molto forti, con una grande forza tattica".