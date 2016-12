Milan, Kakà va a Orlando: martedì annuncio e presentazione

17:37 - Dopo settimane di tira e molla, sembra essere prossima alla fine la telenovela Kakà in casa Milan. Il brasiliano infatti sta per firmare un contratto biennale con l'Orlando City e, come sostiene Espn, sarà annunciato ufficiale e presentato già martedì 1 luglio. Kakà martedì mattina svolgerà le visite mediche a Orlando e dopo la firma del contratto verrà presentato ai tifosi per la città su un camion dei pompieri. Per 6 mesi giocherà a San Paolo.

La volontà del club americano è quello di fare entrare subito in contatto il giocatore brasiliano con i suoi nuovi tifosi, anche se il vero approdo con la nuova maglia avverrà solamente a marzo 2015. Prima per il numero 22 rossonero ci sarà un ritorno alla base per sei mesi, a San Paolo, nella squadra che l'ha cresciuto prima del trasferimento al Milan. Per i rossoneri, invece, il risparmio sull'oneroso ingaggio di Kakà potrà portare liquidità fresca per l'assalto a Iturbe del Verona.