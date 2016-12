Milan, Kakà a un passo dal San Paolo: c'è il precontratto. Ma lui smentisce

20:58 - E' ormai a un passo dai titoli di coda l'avventura di Kakà con il Milan. Il San Paolo, infatti, ha trovato l'intesa sia con l'Orlando (dove il trequartista giocherà dal marzo 2015), sia col giocatore. Secondo il quotidiano Folha de S.Paulo, il club brasiliano avrebbe già inviato al padre di Kakà, Bosco Leite, un precontratto. Ma Ricky smentisce. Intanto i rossoneri provano a stringere per Iturbe, i cui agenti hanno incontrato Galliani venerdì.

Per un giocatore in partenza, ce n'è un altro che presto potrebbe alimentare nuovi sogni ai tifosi del Milan. Partiamo da Kakà, che già settimana prossima potrebbe essere presentato dal San Paolo. L'Orlando, club della Major League dove Ricky giocherà a partire dal marzo 2015, ha trovato l'intesa col club brasiliano, che dunque per qualche mese avrà a disposizione il trequartista con la formula del prestito. Sempre il San Paolo - come riportato dal quotidiano Folha de S.Paulo - avrebbe raggiunto l'accordo con Kakà, tanto che il club avrebbe già inviato al padre del giocatore, Bosco Leite, un precontratto.



Lo stesso Kakà, però, dal Brasile smentisce con decisione quanto circolato nelle ultime ore. "Non sto andando via dal Milan - le parole del giocatore -. Tutti gli anni, in questo periodo, si specula molto sul mio futuro. L'unica certezza è che il 9 luglio devo presentarmi al ritiro del Milan".



Chi invece potrebbe vestire la maglia del Milan è Iturbe, su cui i rossoneri si sono fiondati con decisione. Adriano Galliani, nel pomeriggio di venerdì, ha incontrato in un albergo di Milano l'entourage dell'argentino, compreso il suo agente Pierpaolo Triulzi. I rossoneri hanno intenzione di fare sul serio, ma dovranno guardarsi dall'interesse della Juve, con la quale si prospetta un nuovo duello di mercato.