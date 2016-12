Milan: ipotesi scambio Balotelli-Van Persie 

13:35 - Come anticipato ieri, Francia e Inghilterra sono le due possibili destinazioni future per Mario Balotelli. Ora, però, c'è un'ipotesi molto allettante per il Milan: quella di uno scambio con Robin van Persie del Manchester United. L'attaccante olandese è in rotta con i Red Devils e ha voglia di cambiare area e potrebbe accettare la sfida di rilanciare i rossoneri. Dall'altra parte c'è Supermario che è rimasto legato alla Premier e a Manchester città.

Intanto per il Milan d'estate, con Mino Raiola in regia, sarà il caso di scegliere la soluzione meno indolore. Un anno e mezzo di Balotelli è poco, quasi niente. Molto si è capito e molto resterebbe da fare, in futuro. Ma trattenerlo per forza, contro la sua volontà (vedi il tweet) o contro la logica di un'Italia del calcio che gli sia ostile, può essere controproducente.

Il divorzio, se divorzio deve essere, non sarà indolore. Perdere Balotelli significa perdere un campione. La corte dei pretendenti, al momento, non è ricca: da qualche settimana si parla del Monaco, grandi ambizioni; a marzo era stato Mourinho a far balenare l'idea-Chelsea; all'inizio di primavera un sondaggio da parte del Tottenham; si parla anche del Parsi St Germain, nel caso dovesse privarsi -ma sembra difficile- di Cavani. Ipotesi. E grattacapi. Questo del Milan, soprattutto. Per non parlare del caso-Seedorf.