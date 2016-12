Milan, Inzaghi: "Sono pronto per la Serie A"

10:14 - A Pippo Inzaghi fischiano le orecchie? Può essere, ma per il momento l'allenatore della Primavera del Milan si tiene ben lontano dai rumors di mercato sul sempre più probabile addio di Clarence Seedorf. "Ho un contratto di due anni - dice a Sport Mediaset durante il 'Premio Maestrelli' - e a fine stagione ci metteremo intorno a un tavolo con la società per decidere. Io, però, voglio crescere in modo graduale, ma mi sento pronto per la Serie A".

"Sono stato lusingato - dice l'ex bomber - dalla chiamata del Sassuolo quest'anno e sono contento che si siano salvati". Poi una battuta sul Milan e sulla sua difficile stagione. "Tornerà grande e anche se non dovesse entrare in Europa ci saranno le condizioni per fare bene: si guardi alla Roma di quest'anno".