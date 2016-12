Milan, Inzaghi pensa a Lucas

11:17 - Nuovi scenari in casa Milan. Tramontato Iturbe e in attesa di novità sul fronte Cerci, spunta in casa rossonera il nome di Lucas per la fascia. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan starebbe pensando a un'offensiva al PSG per avere il brasiliano. L'esterno si è spesso dovuto accomodare in panchina a causa dell'abbondanza di top player nel club francese. A quanto pare, Lucas sarebbe ormai fuori dai piani del PSG e il Milan inizia a pensarci.

Milan che per la fascia sta anche valutando l'ipotesi di rilanciare Niang, reduce dall'esperienza in prestito al Montpellier, e si spera sempre in un nuovo tentativo di riportare Taarabt in rossonero. Inzaghi ha detto chiaramente cosa vuole e ha fatto capire che il suo 4-3-3 necessita di gente veloce e brava tecnicamente. Lucas risponde pienamente all'identikit del giocatore richiesto da Superpippo. Grandi manovre per tornare grandi. Il gigante è a riposo da tempo. Troppo tempo.