Milan, in 48 ore l'addio a Seedorf

16:42 - Prima corteggiato per un anno abbondante, poi sedotto e infine abbandonato nel giro di quattro mesi che definire turbolenti è quasi un eufemismo. Il percorso sulla panchina del Milan di Clarence Seedorf è durato pochissimo, giusto il tempo di partire e poco più. Troppo forte la sua personalità per uno che in punta di piedi non è abituato a vivere. Il divorzio, però, è tutt'altro che economico: al Milan potrebbe costare 10 milioni in due anni.

Seedorf paga un inizio non esaltante sulla panchina del club rossonero, ma non tanto dal punto di vista dei risultati che alla lunga sono anche arrivati in una certa maniera, ma dal punto di vista dell'approccio con lo spogliatoio e con parte della dirigenza. Il rapporto con la società si è incrinato molto in fretta, ma anche con una parte del gruppo che non ne ha approvato i metodi di allenamento e alcune scelte organizzative e di formazione. Nemmeno l'ultimo filotto in campionato, compreso di derby vinto, ha potuto evitare a Seedorf un destino già scritto, anche se non appoggiato dai tifosi sempre più fedeli alla figura dell'olandese e non solo per i risultati. I cori dell'ultima partita contro il Sassuolo sono lì a testimoniarlo. Nonostante la mancata qualificazione all'Europa League, persa malamente a Bergamo.

Berlusconi però ha deciso. Colui che l'ha voluto scommettendo fortemente su un (non) allenatore emergente, ora è quello che non lo vuole più. Scelta inflessibile, nonostante la rimonta delle ultime settimane. L'addio è fatto, ma di buonuscita nemmeno a parlarne. Ecco la dote più dolente: Seedorf costerà alla società rossonera 10 milioni di euro in due anni, ma la speranza di Galliani e non solo è che i buoni risultati ottenuti nell'ultimo periodo riescano a farlo accasare prima del giugno 2016 da qualche altra parte. Quasi un controsenso.

Come risolvere la delicata questione economica? Le parti sono al lavoro, al di là degli umori tutt'altro che positivi e delle posizioni che, dicono, sono di intransigenza. Il Milan lavora per chiudere il caso-Seedorf in 48 ore, entro giovedì sera, e arrivare al fine settimana con la scelta-Inzaghi ufficialmente annunciata. Una transazione per ridurre il costo di quei 10 milioni. Oppure la scelta, già ventilata, di pagare Seedorf mese per mese, fino a quando l'olandese non avrà trovato una panchina. Le offerte si dice non manchino.