Milan, il San Paolo frena per Kakà: "Non ce lo possiamo permettere"

22:49 - Si è momentaneamente arenata la trattativa fra Kakà e il San Paolo per riportare Ricky in Brasile in attesa della nuova avventura in MLS: "Il San Paolo non ha la possibilità di pagare il suo stipendio - ha spiegato il vicepresidente Ataide Gil Guerreiro a 'Lancenet' -. Ho parlato con il padre di Kakà e quello che abbiamo da offrire è molto inferiore a quello che chiedono. Mi spiace per i tifosi, ma al momento l'affare è irrealistico".

"Il presidente degli Orlando City era presente alla riunione - spiega ancora Guerreiro - e loro vogliono trovare un club brasiliano che paghi per intero lo stipendio del giocatore durante i sei mesi del prestito". Kakà, infatti, transiterebbe dal San Paolo in attesa di esordire a gennaio 2015 con gli Orlando City, il nuovo club della Major League americana che ha già annunciato di essere in "una fase avanzata della trattativa" con il milanista. Eppure il boss del San Paolo Aidar aveva spiegato come il ritorno di Kakà fosse vicino: "Penso che Aidar abbia frainteso quello che gli ho detto - dice ancora Guerreiro -. Al momento non vi è nulla di concreto. Anche se vi è interesse da entrambe le parti, non è facile trovare un accordo per le condizioni finanziarie". In tutto questo il Milan attende le decisioni di Kakà per programmare il suo mercato.