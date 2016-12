Milan: il punto sul mercato. Poli sì, Taarabt no, Rami forse

23:25 - Il mercato rossonero, iniziato ufficialmente con l'arrivo di Alex dal PSG, continua senza sosta. E' stato riscattato Poli, che ora è interamente del Milan: l'infortunio di Montolivo può aver dato la scossa. Difficile la trattativa per Taarabt, il QPR neopromosso in Premier potrebbe puntare su di lui l'anno prossimo. Per Rami si intavolerà una nuova trattativa con il Valencia, si punta a un acquisto intorno ai 4 milioni.

Ma andiamo con ordine: in difesa si attende l'evoluzione della situazione di Rami, con l'opzione per il riscatto a 7 milioni non esercitata dal Milan, che ha intenzione di instaurare una nuova trattativa per ottenere uno sconto. L'offerta è di 3 milioni, possibile una chiusura intorno ai 4. Mexès dovrebbe partire: i rossoneri gli avrebbero offerto la rescissione del contratto, in scadenza nel 2015, anche per liberarsi di un ingaggio molto pesante (4 milioni netti a stagione). Anche De Sciglio preoccupa: l'interesse del Real Madrid è sempre più forte, l'offerta da 18 milioni è pronta. Difficile trattenerlo.

Nella zona nevralgica del campo si teme l'addio di De Jong: l'olandese ha espresso più di un dubbio sulla validità del progetto-Milan, e parlerà con la dirigenza dopo il Mondiale. Complica i piani il grave infortunio di Montolivo, fuori almeno 6 mesi : pronta quindi l'offerta per due giovani prospetti di sicuro interesse: Stefano Sturaro, del Genoa, e Daniele Baselli. Piace anche Gabriel Silva, dell'Udinese, valutato non meno di 8-10 milioni di euro: cifra che potrebbe essere abbassata inserendo due giocatori che interessano ai friulani, ovvero Cristante e Petagna. Su Cristante però è molto forte l'interesse del Benfica, che avrebbe già formulato un'offerta ufficiale da 3 milioni, reputata troppo bassa dai rossoneri, non inclini a far partire il giocatore a titolo definitivo. Anche Saponara potrebbe partire in prestito: l'Empoli, dove è cresciuto, è interessata a riaverlo, per permettergli di giocare con continuità. La soluzione sarebbe gradita alla dirigenza del Milan.

In seconda battuta, ecco il nome nuovo: Casemiro. La mezzala del Real Madrid, mai al centro del progetto "merengue", interessa e non poco ai dirigenti di via Aldo Rossi: possibile un tentativo per il prestito, con un successivo riscatto, così come per la coppia Adil-Adel.

E' però l'attacco il reparto dagli intrecci di mercato più complessi: detto di Taarabt, dal riscatto sempre più difficile a causa della promozione del QPR (club che ne detiene il cartellino), è ormai certo l'addio di Matri, arrivato pochi mesi fa per 12 milioni e autore di prestazioni a dir poco opache. E' arrivato Menèz (manca solo l'ufficialità) e potrebbe essere riacquistata la seconda metà di Paloschi, ora al Chievo. Se dovesse tornare, pronto a partire anche Pazzini, destinazione Napoli: per lui, come per Matri, il problema è l'ingaggio, molto alto. Niang non giocherà più al Milan: le porte oramai sono chiuse, per problemi di rendimento e comportamentali, come confermato anche dall'agente del giocatore.

Discorso a parte merita il caso Balotelli: non più "incedibilissimo", l'Arsenal è molto interessata a riportarlo Oltremanica, e ha un tesoretto di 40 milioni da investire sul mercato. Se non dovessero essere i "Gunners" la scelta, pronto il Monaco: in caso di partenza di Falcao (PSG o Manchester United) ecco che partirebbe l'assalto all'azzurro. Se dovesse partire SuperMario, sarà dato l'assalto a Mario Mandzukic, attaccante croato del Bayern Monaco: il costo, 25-30 milioni, fa si che la trattativa si possa intavolare solo con una partenza illustre (Balotelli appunto). Un altro nome "papabile" è quello di Alvaro Negredo, mai realmente ambientatosi al City: vale per lui lo stesso discorso di Mandzukic.