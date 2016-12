Milan, il Manchester United chiede De Jong

18:55 - De Jong e il Milan lavorano per rinnovare, ma c'è chi mette il bastone fra le ruote. Infatti il Sunday People riferisce di un interesse sempre più serio del Manchester United per il centrocampista olandese. I Red Devils sono pronti a presentare l'offerta ai rossoneri. Offerta di circa 10 milioni di sterline, 12 in euro. Il club inglese ha dalla sua la presenza di Van Gaal, attuale ct dell'Olanda in cui De Jong è inamovibile. Resterà davvero in rossonero?

L'olandese ha più volte giurato fedeltà al club milanese, ma la sua permanenza non è così scontata. Il Milan, infatti, realizzerebbe una plusvalenza vendendolo a cifre importanti ai Red Devils. In caso di partenza, per De Jong sarebbe un ritorno a Manchester, dopo l'esperienza sull'altra sponda, quella del Manchester City, da cui il Milan l'ha acquistato nell'estate del 2012. Ogni decisione dopo il Mondiale. Intanto cresce l'ansia in casa rossonera.