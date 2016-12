Milan, il Liverpool su Balotelli

16:51 - Scartato dall'Arsenal via Wenger, pronto a chiarire che il giocatore non interessa, Mario Balotelli potrebbe comunque finire in Premier League. Secondo il Mundo Deportivo, il milanista è infatti finito nel mirino del Liverpool che starebbe pensando a lui, unito a Sanchez, per sostituire Luis Suarez, destinato al Barcellona. Intanto il Milan prova a tenere viva la pista Iturbe: se Robinho parte, Galliani ha già pronta una controfferta per il Verona.

Il d-day è fissato per martedì, quando la Juve incontrerà i gialloblù per chiudere. Il tempo, quindi, stringe e il weekend milanista sarà per questo incentrato nel tentativo lampo di cedere Binho. Il brasiliano è attirato dall'opzione Mls, ma ancora non ha una reale proposta in mano. Kakà, però, lo aspetta e gli ha già pronosticato un futuro negli States: "Credo che Robinho - ha detto - possa essere uno dei giocatori a ricevere un'offerta dalla Mls".La partenza di Robinho permetterebbe a Galliani di togliersi un altro ingaggio importante - guadagna 2,5 milioni netti a stagione -, e di risparmiare quel che serve per presentarsi dal Verona con un'offerta da 27 milioni. Con una proposta, cioè, che farebbe saltare il banco e costringerebbe la Juve a ricominciare la trattativa da capo.

Dato però che il tempo stringe davvero, il Milan ha già cominciato a prendere in considerazione qualche alternativa. Su tutte ci sarebbe Alessio Cerci, giocatore già inseguito un anno fa che il Torino potrebbe far partire per 15 milioni circa. Lavezzi, proposto ai rossoneri dall'agente, resta invece più defilato.