Milan, il Galatasaray contatta Raiola per Balotelli 

22:42 - Balotelli-Galatasary: contatto. La posizione dell'attaccante al Milan non è più salda come qualche mese fa e il club turco ci prova. Un dirigente del Gala ha incontrato Mino Raiola in Italia con l'obiettivo di ricongiungere la coppia Supermario-Mancini come ai tempi dell'Inter e del Manchester City. Balotelli non potrebbe giocare in Champions ma è il classico tipo di giocatore che piace ai tifosi giallorossi e al vulcanico presidente Unal Aysal.

Al Milan non sono ancora giunte offerte ufficiali: si aspetta comunque il ritorno di Galliani dal Brasile anche per dare un'accelerata all'affare-Nainggolan, ora in fase di stallo.