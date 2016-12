Milan, Galliani: "Torres? E' un grande attaccante"

11:55 - Dato che la rincorsa è a una prima punta di valore, non può non far notizia il sorriso di Adriano Galliani mentre, placido, ammette che "Torres è un grande attaccante". Il che non deve suonare come una trattativa chiusa o in via di chiusura ma è se non altro l'indizio di un interessamento serio, concreto, attivo. L'ad del Milan proverà insomma a strappare lo spagnolo al Chelsea cui, però, chiede e chiederà un aiuto alla voce ingaggio.

Già, perché se l'obiettivo è stato individuato, bisogna come sempre trovare la formula adatta a trasformare un desiderio in realtà. Fernando Torres piace al Milan, a tutto il Milan, Inzaghi compreso, ma per i rossoneri non si tratta semplicemente di un problema di soldi. L'ingaggio, i 7 milioni percepiti dallo spagnolo, pesano, ma a Milanello vogliono innanzitutto capire quali siano le effettive motivazioni del giocatore. Questo sopra ogni cosa.Diversa la situazione di Van Ginkel, per cui l'accordo sembra vicino. Il Milan su questo fronte si è mosso senza indugi e avrebbe già presentato al Chelsea una serie di offerte differenti nella formula per poter regalare il giovane centrocampista a SuperPippo. Il tutto sempre tenendo alte le antenne, perché con il tempo che stringe, dovesse andare male qualcosa toccherà prendere altre rotte velocemente. La sola alternativa è Borini. E' lui l'altra scelta del Milan.

Anche se il piano B racconta di eventuali rinforzi sulla trequarti se dovesse fallire la missione Torres: Biabiany sarebbe in questo caso in pole, ma Lestienne resta una pista calda, possibile. Quindi due giocatori almeno in entrata (punta e centrocampista o centrocampista e trequartista) e qualcuno sulla lista dei partenti. I centrali difensivi sono troppi: Mexes è difficile da piazzare, quindi in uscita potrebbe esserci uno tra Zapata e Rami. E' invece vicino l'addio di Gabriel, destinato al Sivasspor di Roberto Carlos.