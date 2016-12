Milan, Galliani: "Seedorf? Pensiamo al campo, a fine anno si vedrà"

22:46 - "Inzaghi prossimo allenatore? Pippo è l'allenatore della Primavera e Seedorf della prima squadra. Adesso siamo concentratissimi sulla fine di questa stagione, poi l'anno prossimo si vedrà". Prima del derby, l'ad del Milan Adriano Galliani non scioglie i dubbi sul futuro della panchina rossonera. "Come ha detto correttamente ieri, Seedorf ha due anni di contratto - ha aggiunto - La formazione? Anche qui sono d'accordo con Seedorf: io faccio l'ad".

"Credo che il ruolo del dirigente sia nettamente separato da quello dell'allenatore - ha aggiunto Galliani a Sky - Il Milan ha costruito i suoi successi sapendo separare bene i ruoli fra società, allenatori e giocatori". L'ad rossonero si è poi congratulato con la Juve campione d'Italia: "Complimenti per i tre scudetti di fila meritati, ma continuo a sentire che sono stati tre campionati stradominati mentre due anni fa il Milan è stato in testa fino ad aprile - la puntualizzazione - Non c'è memoria storica, due vittorie sono state assolutamente larghe, ma nell'altro campionato il Milan ha lottato fino alla fine. La Juventus arrivava da un settimo posto, complimenti a società, allenatore e giocatori della Juventus per aver invertito la tendenza".