Milan, Galliani: "Matri? Una punta potrà partire..."

22:05 - Mercato movimentato in casa Milan. E Adriano Galliani fa il punto della situazione a margine della presentazione di Rami. "Per Essien non c'è una trattativa aperta, ma se arriverà un centrocampista sicuramente dovrà poter giocare in Champions League", ha spiegato l'ad, che poi ha "liquidato" Matri con una battuta: "Per tre ruoli in attacco abbiamo nove giocatori, sono troppi. Una punta potrebbe partire a gennaio".

Dunque acque agitate nel porto rossonero in vista del mercato di riparazione. Galliani non si sbilancia sugli obiettivi, ma qualche indicazione la dà. Soprattutto sulle operazioni in uscita. "Il mercato è ultradinamico, è come stare in mare aperto - ha spiegato l'ad -. Per motivi regolamentari abbiamo bloccato il trasferimento di Vergara alla Reggina e per altri motivi abbiamo fermato anche Gabriel. Vediamo se parte Gabriel o Amelia".



Capitolo mediano. "Non è assolutamente certo che arrivi un centrocampista. Ma è ovvio che, se arrivasse, dovrebbe poter giocare in Champions League visto che agli ottavi saranno squalificati Muntari e Montolivo", ha spiegato l'ad rossonero. Chiara anche la posizione sull'affollamento in avanti della rosa: "E' possibile che possa partire anche un attaccante, siamo in tanti"



Nomi non ne fa Galliani, ma fa intendere che qualcosa si muove: "Durante il mercato non si dice cosa è vero e cosa no. Essendo uscito Ariedo Braida ricevo mille telefonate, a partire da squadre di seconda divisione arrivando a quelle straniere per propormi ogni sorta di affare". "Non pensavo che in tanti avessero il mio numero - ha concluso -. Non voglio dire bugie né anticipare cose che non esistono, non prometto né escludo nulla, ma c'è voglia di Milan, molti giocatori all'estero vogliono cambiare aria".



RAMI: "DA MECCANICO AL MILAN, INCREDIBILE"

In dieci anni la vita di Rami è cambiata. Faceva il meccanico e ora è un giocatore del Milan. "E' incredibile se penso da dove sono partito, facevo il meccanico per il Comune di Frejus e ora mi trovo a giocare in una delle squadre più importanti al mondo", ha spiegato il difensore francese nella sua prima conferenza da giocatore rossonero. "Ho scelto questo numero 13 perché era fra i pochi disponibili e anche perché mi sono ispirato sempre a Nesta come difensore, era un grande, che non esitava mai in campo contro gli avversari", ha proseguito il giocatore, sbarcato a Milanello anche con l'obiettivo di conquistare un posto ai Mondiali. ''Alla maglia della Francia penso eccome - ha detto -. Il Milan è un club molto importante a livello mondiale, se lavoro bene e riesco a guadagnarmi il mio posto in questa squadra posso ambire anche a giocare con la Francia. Bisogna fare le cose per gradi, ma se dimostro di meritarlo potrei anche arrivare al Mondiale".