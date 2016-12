Milan, Galliani incontra Raiola

13:21 - Il rinnovo di Ignazio Abate, quasi certamente, ma magari anche un punto della situazione su Mario Balotelli. Dovrebbero essere stati questi gli argomenti sul piatto nell'incontro che si è svolto nella sede del Milan tra Adriano Galliani e Raiola. Ufficialmente il blitz era previsto per mettere nero su bianco il rinnovo di La Ferrara, giovane della Primavera, ma è difficile credere che non si sia parlato del futuro degli altri assistiti dell'agente.

Di sicuro si sarà trattato di un vertice esplorativo per capire che ne sarà dei vari Abate - in scadenza nel giugno 2015 -, Balotelli, Gabriel ed Emanuelson. Tutti gli uomini, insomma, della scuderia Raiola. Il summit, a sensazione, ha però tutta l'aria di essere il primo di una lunga serie di incontri in cui il Milan valuterà l'opportunità di prolungare contratti in scadenza o, come nel caso di SuperMario, in cui il club rossonero prenderà in considerazione eventuali offerte. Al momento non sembra che Balo possa essere messo sul mercato, ma su di lui hanno messo gli occhi da tempo il Monaco e diverse società di Premier. Niente di concreto, piuttosto qualche contatto informativo. E di questo, magari, Raiola avrà parlato con Galliani. Balotelli, insomma, è e resta un'incognita. L'estate, per lui e per il Milan, potrebbe essere molto calda.