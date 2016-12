Milan, Galliani blocca Suso per il 2015

13:09 - Dopo aver messo a segno tre colpi negli ultimi giorni di mercato, Adriano Galliani continua a lavorare per il suo Milan. L'ad, infatti, avrebbe bloccato anche il giovane Suso, classe 1993, di proprietà del Liverpool. L'esterno offensivo spagnolo, infatti, andrà in scadenza di contratto con i Reds la prossima estate. Il Milan ha già parlato con il suo entourage e potrebbe portarlo in rossonero già nella finestra di gennaio.

Dopo averlo tenuto a lungo sotto osservazione, il club rossonero ha preso contatti con il giocatore nella seconda metà di agosto e ha cercato di inserirlo nella trattativa per Balotelli. Senza successo. Il Liverpool infatti si è messo di traverso e nei prossimi mesi proverà a convincere il giocatore a prolungare un contratto in scadenza nel 2015. Non sarà facile perché Suso non si sente più al centro del progetto (nel 2012 ha avuto poco spazio ed è reduce da una stagione in prestito all'Almeria). I Reds davanti si sono rinforzati con Supermario, Lallana e Markovic, affollando un reparto già saturo di fuoriclasse. La corte del Milan potrebbe risultare vincente: con un piccolo conguaglio economico ai Reds, Suso potrebbe arrivare già a gennaio. O più probabilmente a giugno, ovviamente a costo zero.