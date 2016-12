Milan, Galliani blinda Balotelli: "Resta al 99,9%"

13:01 - Garanzie al 100% Galliani non ne dà quando parla di mercato, ma sul futuro di Balotelli non ha molti dubbi: "Resterà al Milan al 99,9% periodico". "Mario non ha mai chiesto di essere ceduto, rimarrà rossonero", ha spiegato l'ad, blindando l'attaccante. "Cerci e Campbell? Come molti altri sono giocatori che hanno caratteristiche che piacciono al nostro allenatore", ha poi aggiunto, parlando di altri obiettivi.

Da Marina di Pietrasanta, Galliani fa il punto sul mercato rossonero. A partire proprio da Balotelli, considerato ormai una certezza per la prossima stagione. Ma non al 100% e sempre con l'ombra lunga dell'Arsenal che aleggia. Nel mercato, mai dire mai.



Diverso invece il discorso per Robinho. La posizione dell'ad rossonero fa eco a quella espressa nelle ultime ore dall'agente del giocatore: "Ci sono delle offerte e altre ne arriveranno lunedì. Siamo convinti di poter trovare una soluzione". Infine una battuta anche sull'elezione del presidente della Figc: "Le riforme pensiamo di farle con Tavecchio presidente".