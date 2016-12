Milan, Galliani: "Balotelli resta al 99,8% periodico"

15:30 - Nel vertice di Arcore durato tre ore, Galliani, Berlusconi e Inzaghi non hanno parlato solo di mercato in entrata. Ma anche di Mario Balotelli. L'ad, contattato da Sportmediaset, ha confermato la permanenza dell'attaccante al Milan: "Posso dire che resta al 99,8% periodico. Non più al 99,9% perché i matematici mi hanno detto che è sbagliato". Douglas Costa invece stuzzica più di Cerci, che i rossoneri non valutano più di 10 milioni.

Partiamo da Balotelli. La cessione è possibile solo se si palesassero delle mega-offerte che per ora mancano. Ecco perché Galliani, seppur arretrando a livello percentuale, conferma che Supermario rimarrà al Milan. Dall'Inghilterra, sponda Liverpool, al momento tutto tace.

In entrata, invece, con Berlusconi si è deciso di operare un investimento. Niente Lavezzi, considerato troppo caro (e accostato alla Juventus). Restano valide le opzioni Cerci e Douglas Costa. Sul granata però verrà chiesto a Cairo il dimezzamento (da 20 a 10 milioni di euro) della valutazione del giocatore che, secondo i vertici societari rossoneri, non vale così tanto. Douglas Costa, invece, stuzzica di più l'appetito del Milan. Ha una clausola rescissoria di 50 milioni, ma lo Shakhtar è già sceso a 30. Secondo il nostro Paolo Bargiggia, a 25 il Milan è disposto a chiudere. Magari attraverso un pagamento in quattro anni da sottoporre al club ucraino. Il giocatore è rappresentato da Kia Joorabchian, lo stesso agente di Taarabt. A Inzaghi comunque l'esterno è stato promesso e arriverà.