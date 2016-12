Milan, Galliani: "Balotelli resta al 101%"

12:23 - Adriano Galliani si tiene stretto Mario Balotelli e fa il punto sulla panchina e sul nome che si fa da tanto tempo ormai: Clarence Seedorf. "Mario resta al Milan al 101%" ha spiegato l'ad rossonero ai microfoni di Tiki Taka. Dopo il viaggio in Brasile era d'obbligo la domanda su Clarence: "Se Seedorf è in pole position? Diciamo che è in position" ha detto sorridendo Galliani che però ha lasciato la porta aperta all'olandese.