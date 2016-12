Milan, Fernando Torres più vicino: ok per il prestito

14:11 - Sono ore calde per il mercato del Milan, a caccia di un attaccante dopo la partenza di Balotelli. Fernando Torres ha ormai scavalcato (fonte Milan Channel), Jackson Martinez, viste le difficoltà per arrivare al centravanti del Porto. Il Chelsea, con cui ci sono già stati contatti, è disposto a cedere in prestito lo spagnolo, per il quale c'è stata un'accelerata nella trattativa. Torres è dunque più vicino, insieme al centrocampista Van Ginkel.

Il Chelsea è disposto a lasciare partire la punta spagnola in prestito e anche il grosso problema riguardante lo stipendio del giocatore (8 milioni a stagione) pare essere stato quasi del tutto aggirato nelle ultime ore. Insieme a Torres, dal Chelsea dovrebbe arrivare Marco van Ginkel, centrocampista classe 1992. Anche l'accordo per l'olandese, infatti, è ormai a un passo. Galliani vuole regalare i due giocatori a Inzaghi entro giovedì in modo che Superpippo li abbia a disposizione già domenica contro la Lazio.



Intanto sfuma definitivamente Eto'o, che lunedì ha trovato l'accordo con l'Everton per due stagioni. Nelle ultime ore, oltre a Soldado, è circolato anche il nome di Fabio Borini, nell'ultima stagione in prestito al Sunderland ma di proprietà del Liverpool. I Reds, soprattutto dopo l'arrivo di Balotelli, sono pronti a lasciarlo partire con la formula del prestito. Biabiany, invece, diventerà un vero obiettivo solo se non arriverà una prima punta.