Milan, Emery resterà al Siviglia: "Firmerà il rinnovo con noi"

15:24 - Dopo Ancelotti, che con la Champions conquistata rimarrà certamente al Real Madrid, un altro allenatore rischia di uscire dalla lista dei candidati per la panchina del Milan. Si tratta di Unai Emery, tecnico del Siviglia: "Firmerà il rinnovo con noi - ha spiegato José Castro, presidente della squadra spagnola -. Il nuovo contratto lo legherà al Siviglia per almeno un'altra stagione. Capisco l'interesse degli altri club, ma lui vuole rimanere qui".

Che il Siviglia non avesse alcuna intenzione di lasciarsi scappare il tecnico che ha guidato la squadra alla conquista dell'Europa League, si sapeva. Ma stando alle parole di Castro, il club spagnolo avrebbe già raggiunto un'intesa con Emery e il Milan, dunque, non avrebbe più speranze di assicurarselo per la prossima stagione: "Negli ultimi giorni si sta parlando molto dell'interesse di un club per il nostro allenatore - dice il presidente del Siviglia -. Evidentemente il buon lavoro fatto dalla squadra non è passato inosservato. Ma martedi il tecnico firmerà il rinnovo. Sono sereno, lui pure. Non ho davvero alcun motivo per pensare che le cose non possano andare come vogliamo. Il contratto che firmerà lo legherà a noi per almeno un'altra stagione nella quale speriamo di confermarci e di migliorarci".