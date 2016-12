Milan, ecco la strategia per Emery

17:10 - Si chiama Unai Emery Etxegoien, ha 42 anni ed è fresco vincitore dell'Europa League con il Siviglia. Questo è il profilo nuovo per la panchina del Milan pensato da Adriano Galliani che, da diversi giorni, è in contatto con il tecnico basco per trovare il modo di portarlo a Milanello da Siviglia. Non è una trattativa facile. E, novità, non è legata alla questione-Seedorf, nel senso della risoluzione del contratto col tecnico olandese. Vediamo.



La stretegia del Milan è questa: da qui al 31 maggio, il club rossonero aspetta una risposta da Emery, così come Emery attende un segnale deciso, importante, dal club rossonero. La voce del diesse del Siviglia ("Accordo raggiunto col tecnico per il rinnovo") non risulta come suffragata dai fatti al Milan. Nel senso che Emery ha preso tempo col suo club, ancora qualche giorno. E dopo le elezioni di domenica, diciamo martedì prossimo, Silvio Berlusconi deciderà come procedere: se sarà convinto di Emery, il Milan farà la sua proposta: il tecnico guadagna 1 milione di euro a stagione, non ci sarà problema a fare un contratto a lui vantaggioso.

I tempi, come si vede, sono stretti.

E adesso vediamo chi è Emery, il tecnico dalla toppe rosse, il tecnico che ha appena vinto l'Europa League con il Siviglia. L'allenatore spagnolo ha una serie di risultati positivi in una carriera cominciata nel 2006 nel Lorca che porta alla promozione, come l'Almeria nella stagione successiva.

Diventa presto il tecnico rivelazione della Liga, nel 2008 passa al Valencia che per due anni porta in Champions League e nelle semifinali di Europa League. Negativa l'esperienza a Mosca nello Spartak, ma il 14 gennaio 2013 viene ingaggiato come tecnico del Siviglia che porta dunque al successo in Europa League.

Al Milan piace molto per la sua mentalità vincente, perché è un maestro di calcio, per il suo modulo caro al club milanista il 4-2-3-1 che può diventare il 4-3-3. Una figura simile a quella di Rudi Garcia. E proprio Emery era stato il primo candidato di Sabatini per la panchina della Roma, società più volte nominata per la sua nuova filosofia anche da Barbara Berlusconi, insomma un nome che concilia tutte le esigenze del club.