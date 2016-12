Milan, è Lavezzi l'obiettivo dopo il vertice di Arcore 

12:30 - Dalla cena di Arcore tra Berlusconi e la figlia Barbara, Galliani e Inzaghi è uscito il nome di Ezequiel Lavezzi. L'argentino è il grande obiettivo del Milan e se n'è parlato molto nel grande vertice di Villa San Martino: due ore e mezza in cui si è pianificato il futuro. L'attaccante del Psg convince tutti e ora Galliani ha avuto il via libera: il Pocho è in rottura con i parigini e potrebbe anche ridursi l'ingaggio per tornare in Italia.

L'affare resta comunque complicato e le cifre sono ancora alte: i rossoneri sperano di trovare un compromesso e in questo Galliani è considerato un maestro. I rapporti con il Psg sono buoni dopo l'affare Thiago Silva-Ibrahimovic e l'ad rossonero può trattare direttamente con il patron Nasser Al-Khelaïfi. Lavezzi non ha rinnovato con il club parigino e l'eventuale arrivo di Di Maria potrebbe relegarlo ai margini del progetto: da qui l'idea di cambiare aria e tornare in Italia, meglio a Milano dove il Pocho ha diversi amici. Il Milan ha messo l'argentino in pole nella lista dei desideri: il costo è di 18 milioni di euro, mentre all'esterno si parla di un'offerta da 4 milioni di euro l'anno.

Lavezzi è il giocatore ideale per il 4-3-3 che ha in mente Inzaghi, piace a Berlusconi ed è approvato anche da Barbara visto che è un nome importante, un bene per il campo ma anche per il marketing.