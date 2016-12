Milan, è fatta per Rami: "Cerci? Chissà. No a Vrsaljko"

10:54 - Archiviata la presentazione di Inzaghi e l'incontro con i tifosi, per il Milan è tempo di pensare seriamente al mercato estivo. Adriano Galliani è attivissimo a partire dalla questione Rami. L'ad rossonero e il francese hanno cenato a Milano con il difensore si è ridotto l'ingaggio pur di vestire la maglia del Milan. Poi uno sguardo al futuro: "Cerci? Chissà - ha dichiarato Galliani -. Niang resta, no a Vrsaljko e mi piace Jackson Martinez".

Ma andiamo per reparto partendo dalla difesa. Adil Rami è interamente un difensore del Milan. Il francese, dopo un'incomprensione sul social network, ha cenato da "Giannino" con Adriano Galliani. La volontà del giocatore è stata fondamentale e per avere il sì del Valencia, che è arrivato in serata per 4,25 milioni di euro, ha rinunciato a parte dello stipendio. "Vrsaljko non arriverà - ha dichiarato invece Galliani prima della cena -, mentre Zaccardo ha offerte ma non trova la destinazione che lo soddisfa".

Ancora più movimentato, in entrata e in uscita, il mercato degli attaccanti esterni: "Innanzitutto Niang resta - ha confermato l'ad - perché Inzaghi lo considera uno capace di ricoprire tanti ruoli. Cerci? Chissà. Robinho ha una sola città in testa (Orlando ndr) e noi vogliamo accontentarlo".