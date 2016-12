Milan, è fatta per Diego Lopez 

09:45 - Pippo Inzaghi compie 41 anni e il regalo di Galliani, con l'ok di Berlusconi, è Diego Lopez: è lui il nuovo portiere del Milan. L'intesa è arrivata a Forte dei Marmi dove l'ad rossonero ha parlato con l'agente (Manuel Quillon) dello spagnolo che arriva a titolo definitivo dal Real Madrid. In mattinata sono arrivate le strette di mano e così l'operazione è diventata ufficiale. In partenza Agazzi.

In Versilia si è definito l'affare con Galliani che ha convinto il giocatore, attraverso l'agente, ad accettare la proposta rossonera. Ora il portiere è atteso in Italia per le visite mediche e la firma. In mattinata l'ad rossonero ha anche incontrato Abbiati per parlare con chiarezza del futuro: Christian resta e dovrà giocarsi il posto con il nuovo arrivato. In partenza c'è invece Agazzi che non ha convinto Inzaghi in ritiro. Il portiere arrivato a parametro zero solo un mese fa è costretto a rifare la valigia e lasciare Milanello: su di lui c'è il Sassuolo.



INZAGHI. "UN ACQUISTO IMPORTANTE"

"Sono molto contento, oggi mi godo la giornata, il Milan sta facendo le cose al meglio, mi auguro di fare bene insieme alla squadra": Pippo Inzaghi da Forte dei Marmi commenta con i giornalisti il nuovo acquisto rossonero, Diego Lopez, nel giorno del suo compleanno. "L'arrivo di Diego Lopez - dice l'allenatore - è molto importante, è un portiere di esperienza, va a migliorare la nostra rosa. Cambiano le prospettive? Questo lo dirà solo il campo, noi dobbiamo continuare a lavorare ed essere pronti per il 31 agosto". Il regalo di Ferragosto è Taarabt? "Adesso vediamo...".