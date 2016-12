Milan, è arrivato Essien: "Qui grazie a Seedorf"

17:02 - Mourinho ha detto sì a Essien: "Deve essere lui a fare la scelta giusta per il suo futuro". E così il Milan ha ingaggiato il centrocampista del Chelsea. Poco dopo le 16 la chiusura dell'affare: il giocatore arriva in rossonero con un contratto fino al 30 giugno 2015 e da quanto risulta i Blues non percepiranno soldi dal Milan. Il ghanese è atterrato alla Malpensa alle 19.53. "Sono molto felice, sono arrivato in un grande club. Qui per Seedorf".

"Sono molto felice di essere qui - ha detto Essien alla Malpensa con una sciarpa del Milan al collo - Sono arrivato in un grande club. Sono arrivato qui per Seedorf. Cosa penso di lui? Penso che può diventare un grande manager, bisogna dargli il tempo di dimostrarlo. Kakà e Balotelli sono due grandi giocatori. Sono pronto per giocare. Al Chelsea non giocavo per scelta di Mourinho e ho dovuto accettarla". "Farò il mio meglio per la squadra e spero di essere subito a disposizione - le parole del ghanese in esclusiva a Milan Channel - Ho parlato con Seedorf due giorni fa, non vedo l'ora di essere a disposizione. Tengo a ringraziare il presidente e la squadra e a Mourinho, che mi ha concesso di indossare la maglia rossonera. Non mi sono ancora sentito con Sulley Muntari, che spero di incontrare a breve". Muntari, che poi ha incontrato da Giannino.



GALLIANI: "ESSIEN CI SARA' UTILE CON L'ATLETICO. MERCATO? MAGARI..."

Alle 21:30 Essien è arrivato al ristorante 'Giannino', atteso da Galliani e dal figlio Gianluca. Al gruppo si è unito Sulley Muntari. Menu della cena: pasta con il pesce. "Sono molto contento che sia arrivato Essien, un giocatore di grande esperienza che ci può dare un grande aiuto - ha detto Muntari - Il Ghana? Parlare del Mondiale non serve, bisogna stare bene al Milan. E' un giocatore che non trovava posto nel Chelsea ma nel calcio succede anche questo. Ora ha trovato il club giusto, è il giocatore giusto per San Siro. La squadra migliorerà con Seedorf, siamo un bel gruppo e compatti. Essien ci regalerà maggior qualità e quantità".



All'uscita dal ristorante ha parlato Galliani: "Non mi voglio sbilanciare quando arriva un giocatore nuovo - ha detto l'ad del Milan su Essien - I giudizi li darà il campo. Il giocatore è pronto e sarà fondamentale per la partita con l'Atletico: la Uefa ha rigettato il ricorso per Montolivo che quindi salterà due giornate. Il mercato? Finito, finito... Nuovi colpi il 31? Magari... La sconfitta con l'Udinese? No comment". Nella notte di via Vittor Pisani, a mezzanotte, un gruppo di tifosi ha lasciato partire il coro: "Adriano Galliani, alè, alè".

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

Il Milan aveva confermato la chiusura dell'affare con una nota sul proprio sito ufficiale: "Trentun anni appena compiuti, tante vittorie in carriera nei Campionati nazionali e in Champions League, nazionale ghanese. E' questo il curriculum d'alto livello che accompagna Michael Essien all'aeroporto della Malpensa. L'atterraggio previsto in serata".



Il ghanese (31 anni) è uno dei giocatori preferiti da Mourinho. L'ha avuto al Chelsea fra il 2005 e il 2008, poi Mou è passato all'Inter, la scorsa stagione l'ha voluto al Real Madrid e lo scorso luglio, rientrando a Londra, Mou ha riportato il ghanese al Chelsea. E quando è sbarcato di nuovo a Londra, il centrocampista ha dichiarato: "Papà mi ha voluto ancora con lui, ed eccomi qui. Io Mourinho lo considero come un papà". E allora perché la cessione? Il problema sono gli spazi ridotti del giocatore coi Blues, a causa di problemi fisici e di una formula di gioco che al momento lo penalizza. Dopo sei mesi, Essien ha collezionato solo 9 presenze in prima squadra (Coppe comprese) senza segnare nessun gol.