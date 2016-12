Milan: dopo Taarabt è caccia a Paletta

18:42 - Il Milan non accenna a fermarsi: dopo l'acquisto di Taarabt, Galliani vuole regalare un altro giocatore a Seedorf. Il club rossonero ha bisogno di rinforzi importanti in difesa e così ecco tornare caldissimo il nome di Paletta. Zaccardo potrebbe tornare al Parma a un anno dalla sua partenza. Con lui a andrebbe anche Saponara. Sfuma invece la pista Pablo Armero del Napoli, per cui c'è il forte interessamento del West Ham.

Manca un tassello soltanto, poi Clarence Seedorf avrà in mano un Milan nuovo di pacca. L'ultimo obiettivo è Paletta, difensore roccioso e considerato affidabile, e la porta per una trattativa con il Parma - con cui peraltro i rapporti sono da tempo ottimo - è aperta. La Roma, che fino a ieri era in vantaggio per il centrale di Donadoni, si è ritirata dalla corsa virando con decisione su Toloi. Ergo, il Milan ha davanti un'autostrada e deve solo trovare un accordo con Ghirardi. Cosa non facilissima perché il presidente gialloblù chiede 8 milioni di euro più i prestiti di Zaccardo e Saponara. La trattativa va avanti. Tramontata invece la pista Armero, in orbita West Ham.