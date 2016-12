Milan, domenica di fuoco per il mercato

16:25 - Il tempo di festeggiare la vittoria nel Tim e poi via, a parlare di futuro con Adriano Galliani. Pippo Inzaghi non ha perso tempo e si è incontrato per una spaghettata a Villa Imperiale con l'ad rossonero e ha fatto il punto sui possibili obiettivi milanisti sull'alba di una settimana che sarà per forza di cose decisive. Oggi Galliani incontra Cairo per Cerci, ma la pista più calda oggi porta a Lestienne, esterno 22enne del Bruges.

Il vertice con il presidente del Torino sarà con ogni probabilità definitivo. O la trattativa si sblocca definitivamente oggi - da trovare contropartite tecniche da aggiungere a Verdi per abbattere il costo del cartellino -, oppure Cerci sarà definitivamente lasciato ad altri. All'Atletico Madrid, quindi. Difficile capire quali siano effettivamente le possibilità che si arrivi a una fumata bianca, ma mandare in archivio un possibile obiettivo sarebbe, in questo momento, incauto.Quello che conta, però, il profilo su cui si sta lavorando con maggiore insistenza, è quello di un attaccante. L'incontro con Sabatini per Destro non ha portato i frutti sperati e la distanza (12 milioni offerti dal Milan, 25 quelli pretesi dalla Roma) sembra incolmabile. La Roma, che oggi dovrebbe vendere Benatia al Bayern, non ha necessità di cedere. Quindi i margini di trattabilità non sono alti. Ampia anche la forbice che separa Galliani e il Porto. Jackson Martinez, per cui come abbiamo detto si farà un ultimo tentativo dopo il playoff di ritorno di Champions dei portoghesi, ha infilato il gol vittoria anche ieri. Subito dopo ha parlato, si fa per dire, del suo futuro spiegando di voler rimanere concentrato sul presente, quindi sul Porto. Il che, tradotto, significa che non ha chiuso la porta al Milan ma anche che forse non farà le capriole per convincere Pinto a cederlo. Anche su questo fronte siamo lontani: 35 milioni è la richiesta, fin qui inamovibile, del Porto.

Dal Brasile rimbalzano invece notizie su Leandro Damiao, uno che a Milano ci verrebbe di corsa. A Galliani sono stati proposti Fred e Jo, ma nessuno dei due è davvero gradito ai rossoneri. Gradito sarebbe invece Eto'o, che pare però più vicino al Liverpool e, soprattutto, è un affare difficile da chiudere in pochi giorni. Con il camerunese ci sarebbe da limare parecchio sul contratto e lui non ama rinunciare ai soldi.

Infine, detto che anche Torres è nella lista del Milan, c'è da registrare, sempre ieri, un incontro tra Galliani e Simonian, agente di Pastore, a Forte dei Marmi. Ufficialmente una visita di cortesia nell'ambito di una piccola vacanza italiana del procuratore. In realtà non si sa mai. Tutto, insomma, può succedere ma tutto deve succedere in fretta. Il tempo stringe davvero.