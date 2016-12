Milan-Diego Lopez, si fa. Poi tutto su Cerci

18:00 - In casa Milan prosegue la trattativa per Diego Lopez dopo che sembrava fosse saltato tutto di fronte alle richieste del portiere del Real Madrid. Nella notte sono ripresi i contatti telefonici, in attesa che Galliani incontri personalmente, probabilmente nel weekend, il suo agente. Il club rossonero sarebbe infatti disposto a ragionare su un contratto triennale a 2,5 milioni di euro a stagione. Sul giocatore ci sono anche Monaco e Liverpool.

VIA ALL'OPERAZIONE CERCI

Per quanto riguarda l'esterno chiesto da Inzaghi, il Milan vuole chiudere il cerchio intorno ad Alessio Cerci. Problemi ce ne sono, le offerte da Madrid (Atletico) sono da fronteggiare, i 15 milioni più bonus del club spagnolo non bastano a Urbano Cairo e messa così l'operazione-Cerci sembra impossibile per il Milan.

Ma ci sono altre cose da valutare: un po' la volontà del giocatore, felice di arrivare al Milan; un po' gli ottimi rapporti di Cairo con Silvio Berlusconi e con Galliani, un po' le reciproche convenienze al di là dei milioni da intascare subito. Non è che il Milan abbia in mano Cerci, le richieste del Torino erano e restano alte, però la volontà rossonera è quella di puntare su questa operazione, dandosi il tempo giusto, due settimane, nella speranza di concluderla positivamente.