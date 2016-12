Milan, corsa a tre per la panchina

08:29 - C'è chi sale e c'è chi scende, mentre Clarence Seedorf resta stazionario nella sua posizione di "esodato", di incertezza a tempo. Il borsino milanista per la corsa alla panchina del Milan registra cambiamenti importanti che sono poi il frutto di attente valutazioni e dell'evolversi dei fatti. Fatto numero uno, appunto: Pippo Inzaghi, superfavorito fino a ieri, sta perdendo punti. Mentre salgono, vortiginosamente, le quotazioni di Montella e Spalletti.

E' una corsa a tre, indefinibile, indecifrabile. C'è l'uomo della società, Inzaghi appunto, il milanista cui dare, nella consuetudine del club, il Milan. Poi ci sono gli outsider, quelli che piacciono perché hanno idee e fanno giocare bene le loro squadre. Vincenzo Montella, innanzitutto, accostato ormai da settimane al club rossonero. Avioncito ha smentito tutto, ma i fatti contraddicono le parole. Quelle di sabato e martedì, ad esempio, quando il tecnico viola ha chiarito alla sua Fiorentina che serve un progetto che migliori una squadra discreta, non un mercato che, per far tornare i conti, la indebolisca. Il tecnico gigliato non gradisce le voci che riguardano Cuadrado e ancora meno ha preso bene quelle relative a Borja Valero. Sono gli uomini su cui ha costruito un gruppo interessante e un gioco brillante. Senza anche uno solo dei suoi gioielli, Montella sa di dover ricominciare daccapo o quasi. E allora - pensa - tanto vale farlo altrove, in una grande piazza, al Milan ad esempio.Diverso il discorso su Spalletti. In Russia l'ex Roma si è creato il suo piccolo Paradiso. Guadagna assai - una cifra che il Milan non potrebbe garantirgli - e vive da re. Lontano, peraltro, dalle pressioni della nostra Serie A. Però lontano anche dal calcio che conta e questo, forse, alla fine di un piccolo ciclo, potrebbe aver convinto Spalletti a rifare le valige per tornare a casa. Resta da capire come liberarlo dal contratto, ancora in essere, con lo Zenit. L'ex Roma potrebbe accontentarsi di una buonuscita per provare l'avventura milanista. Poi toccherebbe però sedersi attorno a un tavolo per definire l'ingaggio e programmare un futuro economicamente meno lussuoso del presente di San Pietroburgo.

Infine c'è Donadoni, che è un'idea dell'ultima ora. Uno che al Milan tornerebbe di corsa e che il Milan sta rivalutando dopo qualche esperienza non esaltante tra Nazionale e Napoli. L'ex ala di Sacchi è cresciuta. E' diventato un tecnico solido, intelligente, sempre pacato ma deciso. E con il Parma, diretto concorrente proprio dei rossoneri nella corsa all'Europa League, ha fatto un piccolo miracolo. Tanto è bastato per iscriverlo alla corsa degli eredi di Seedorf. Una corsa lunga, appena cominciata, e senza più favoriti netti.