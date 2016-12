Milan: Constant al Trabzonspor, ufficiale. Ecco Armero

16:33 - Il mercato del Milan è in attesa di alcune cessioni per poter finanziare qualche rinforzo da fornire a Pippo Inzaghi. Aspettando che qualcosa si muova sul fronte Robinho e magari anche su quello riguardante Mario Balotelli, un affare è andato in porto: la cessione di Kevin Constant. Il terzino sinistro ex Genoa ha firmato il contratto che lo lega ai turchi del Trabzonspor, che nel frattempo hanno ufficializzato l'acquisto di Oscar Cardozo, bomber paraguaiano ex Benfica.

Ora il Milan ha messo nel mirino Pablo Armero, terzino colombiano rientrato all'Udinese dopo le esperienze con Napoli e West Ham. Già lo scorso gennaio Milan e Napoli avevano trattato lo scambio Constant-Armero ma l'affare non si chiuse, pare, per il rifiuto del rossonero di trasferirsi in Campania.