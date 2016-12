Milan, con Seedorf anche Stam e Crespo 

11:32 - Sarà un Milan dei grandi ritorni quello che da giugno verrà affidato a Clarence Seedorf. Almeno per quanto riguarda lo staff tecnico dell'olandese, se non proprio il gruppo dei calciatori. Secondo il Corsport, infatti, con lui torneranno in rossonero anche due "vecchie gloria" come Jaap Stam ed Hernan Crespo. Il primo ricoprirà il ruolo di allenatore dei difensori, mentre il secondo si occuperà degli attaccanti.

Insomma due grandi ex che tornano a mettersi a disposizione del loro Milan a qualche anno di distanza dalla loro ultima apparizione sul campo. Oltre a Stam, 42 anni, e Crespo, 39, nello staff di Seedorf dovrebbero esserci anche i riconfermati Valerio Fiori e Beniamino Abate come allenatori dei portieri. Resta pure il tattico Andrea Maldera, mentre Mauro Tassotti deciderà in autonomia se rimanere o seguire Allegri. In caso di partenza, il suo posto potrebbe essere preso proprio da Stam.