Milan, chiesto Fabio Coentrao al Real Madrid

23:22 - Dopo la vittoria di Cagliari il messaggio di Clarence Seedorf è stato chiaro: al Milan serve un buon mercato per essere competitivo, soprattutto in difesa. Oltre a un centrale, il tecnico olandese vorrebbe anche una scelta in più sugli esterni. Per questo Galliani ha chiamato l'amico Ancelotti al Real Madrid, chiedendogli Fabio Coentrao. Il terzino portoghese è l'obiettivo rossonero, ma per ora da Madrid non arrivano segnali positivi.

Una trattativa difficile, per non dire impossibile. L'amministratore delegato rossonero però ci ha provato e non è detto che proverà nuovamente a convincere il tecnico di Reggiolo a lasciare partire l'esterno portoghese. Nonostante il poco minutaggio nelle gambe però, Ancelotti - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - non sembra intenzionato a privarsi di Coentrao.