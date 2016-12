Milan-Cerci, mercoledì nuovo vertice ad Arcore

12:16 - Dopo la festa per i 41 anni di Inzaghi con Diego Lopez come regalo, il Milan non si ferma sul mercato. Perché c'è un obiettivo su tutti da raggiungere: Alessio Cerci. L'operazione resta difficile, sia per le richieste del Torino che per la concorrenza, quella dell'Atletico in primis. Mercoledì è previsto un nuovo vertice ad Arcore tra Berlusconi, Galliani e Pippo per studiare le strategie. Intanto a Forte dei Marmi l'ad continuerà i colloqui con Cairo.

Sistemata la porta, il Milan si butta dunque sull'esterno d'attacco e il nome in pole è sempre quello di Alessio Cerci. Finora il club rossonero ha sondato con il Torino le possibilità di arrivare all'esterno granata, senza però formulare un'offerta e restando alla finestra. Intanto il presidente Cairo ha rifiutato un'offerta di 15 milioni dell'Atletico Madrid pretendendone almeno 18 e non ha ancora perso le speranze di riuscire a trattenere il giocatore. Mercoledì ad Arcore è in programma un nuovo summit di mercato tra Berlusconi, Galliani e Inzaghi: il patron rossonero è pronto a un sacrificio per accontentare Pippo? Nel frattempo lo stesso Galliani non perderà tempo e continuerà a lavorare di diplomazia in Versilia con Cairo prima della partenza di entrambi per Roma in vista dell'assemblea elettiva in Figc. Le alternative a Cerci si chiamano Campbell e Taarabt, quest'ultimo rientrato in Inghilterra dopo la fine del prestito: "Vediamo", ha detto Inzaghi a proposito del possibile ritorno in rossonero del fantasista, considerato adattabile anche in corsia.