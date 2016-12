Milan, Cerci il primo obiettivo di Inzaghi 

13:31 - Il lavoro di Filippo Inzaghi alla guida del Milan è già iniziato. In attesa di ufficializzare il passaggio di panchina e definire nei dettagli lo staff tecnico, una questione di ore ormai, l'ex attaccante ha incontrato Galliani per parlare anche di quella che sarà la sua squadra. Insomma, sono state poste le basi per le prime mosse di mercato. Il nome in cima alla lista di "SuperPippo" sarebbe quello di Alessio Cerci. La stella del Torino piace a tanti, ma i rossoneri da tempo stanno tentando di portarlo a San Siro. Questa potrebbe essere l'occasione giusta visto che Inzaghi ha chiesto e chiederà degli esterni di qualità per tornare a giocare un calcio offensivo e divertente come piace al presidente Berlusconi.

ITURBE E BALOTELLI

L'alternativa a Cerci risponde al nome di Iturbe, anche se sul paraguaiano naturalizzato argentino del verona ci sono anche la Roma e il Real Madrid, che si sono mosse con netto anticipo. In entrambi i casi, il problema è il costo del cartellino. Cerci è il più economico, ma difficilmente Ciro se ne libererà per meno di 15 milioni di euro, dieci in meno, comunque, di quanto costa Iturbe. Per questo bisognerà fare cassa con le cessioni e vista l'annata milanista sono ben pochi i pezzi pregiati da mettere sul mercato. Per questo si è tornati a parlare di un possibile addio di Mario Balotelli. Su di lui ci sarebbe l'interesse di alcune squadre della Premier League. L'attaccante azzurro sarebbe l'ideale per due squadre giovani e affamate come Liverpool e Arsenal, anche se all'orizzonte ci sarebbe anche il Chelsea. Sì, il Chelsea di quel Mourinho che non ha mai risparmiato bacchettate a Balo, ma che pare, secondo i media inglesi, essere disposto a concedergli una seconda occasione, anche in considerazione delle partenze di Eto'o e Dembaba. C'è poi la scheggia impazzita Monaco che potrebbe decidere di investire su "SuperMario". Sta di fatto che il Milan ha bisogno di fare cassa e farebbe partire l'asta da non meno di 25 milioni di euro.

PRONTA L'OPERAZIONE-SANTON

E un altro "pallino" rossonero torna con l'avvento di Inzaghi. Quello di Davide Santon, ex Inter (per gli ex Inter al Milan hanno un debole), da due stagioni nel mirino del Milan e ora al Newcastle. Valutato 10 milioni, Santon piace molto a Inzaghi e per averlo il Milan propone, come parziale contropartita, Constant. Se ne sta parlando.