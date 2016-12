Milan-Cerci, a 18 milioni si può chiudere

12:33 - Milan-Cerci, si può. Il Torino ha infatti aperto alla cessione dell'esterno, reduce da una brillante stagione in granata. Questo quanto emerso dall'incontro di domenica a Forte dei Marmi tra l'ad rossonero Adriano Galliani e il presidente granata Urbano Cairo. La valutazione del giocatore da parte del Toro è di 20 milioni di euro, ma sui 18 l'operazione può chiudersi. Ad Arcore c'è stato un vertice di mercato tra Berlusconi, Galliani e Inzaghi.

"E' stato soltanto un incontro casuale, non c'entra il calciomercato", il commento di Cairo in merito alle immagini che lo ritraevano in compagnia di Galliani. Il massimo dirigente granata ha fissato il prezzo del cartellino di Cerci a 20 milioni di euro. Galliani lavorerà per abbassare le pretese, sfruttando il desiderio del giocatore di fare il salto di qualità. A 18 milioni si può fare.



Per quanto riguarda il capitolo del genoano Vrsaljko, altro obiettivo del mercato rossonero, le dichiarazioni dell'agente Beppe Riso "ci sono anche altri club sul mio assistito" suonano come un campanello d'allarme alle orecchie di Galliani. Il cartellino di Matri però farà probabilmente la differenza, soprattutto dopo la partenza di Gilardino, sempre più vicino ad abbracciare Lippi.