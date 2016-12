Milan, c'è il prezzo per De Sciglio: 20 milioni. Real alla finestra

14:25 - Il mercato del Milan è in continua evoluzione. In attesa di capire la situazione allenatore (manca solo l'ufficialità per Inzaghi) non mancano le offerte per i giocatori: in particolare per Mattia De Sciglio, terzino classe 1992 che fa molta gola al Real Madrid. Come riporta "El Confidencial", il Milan ha fissato il prezzo: 20 milioni, una cifra che il Real non avrebbe problemi a versare. In caso di partenza, pronto l'assalto a Santon.

Sono gli esterni i più gettonati del mercato in uscita rossonero: Abate e De Sciglio, con quest'ultimo più giovane e di prospettive più interessanti. Pertanto non sarà semplice trattenere il prodotto della "cantera": in caso di partenza pronto il colpo Davide Santon, in forza al Newcastle e con un passato nell'Inter. Il suo cartellino, valutato 10 milioni, potrebbe essere acquistato in parte in denaro e in parte con l'introduzione di Mbaye Niang, attaccante che interessa al club inglese e che col Milan non ha mai trovato un buon feeling.