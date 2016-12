Milan, Berlusconi: "Seedorf può restare, ma..."

14:03 - Per la prima volta, Silvio Berlusconi ha aperto alla conferma di Clarence Seedorf come tecnico del Milan per la prossima stagione: "Non è stato un errore prenderlo a gennaio. Può restare a patto di trovare un accordo con lui per la sua posizione con la società. Decideremo con il Consiglio dopo la partita con il Sassuolo". Il presidente rossonero, a Radio24, ha anche parlato della scelta dei due ad: "Innovazione ed esperienza".

Berlusconi ha spiegato la scelta dell'olandese di 5 mesi fa: "Pensavamo avesse tutti i requisiti per essere un buon allenatore".

Con queste parole cambia, un po', lo scenario rossonero: Seedorf resta ancora in bilico, ma ora ha qualche possibilità di salvarsi. Le critiche del presidente non sono per il gioco, ma per il rapporto che l'allenatore ha con i vertici della società. Disguidi che si potrebbe anche risolvere, ma Clarence sarà costretto ad accettare le condizioni di Berlusconi e Galliani. Intanto per il futuro circola sempre più il nome di Ancelotti. Defilati i vari Inzaghi, Donadoni e Montella.