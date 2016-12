Milan, Balotelli scaricato dall'Arsenal: "Non ci interessa"

15:35 - Il brutto Mondiale di Mario Balotelli potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato. L'Arsenal, che sembrava una delle concorrenti più agguerrite, fa marcia indietro: "Non è vero che siamo interessati a Balotelli - ha dichiarato il manager dei Gunners, Arsene Wenger -. No, non seguiamo le indiscrezioni che arrivano dal web. Spesso sono voci che vengono messe in giro dagli agenti dei giocatori per far aumentare il costo di un cartellino".

E il costo del cartellino di Mario, al momento fra i 25 e i 30 milioni di euro, potrebbe scendere. Il Milan rischia di ritrovarsi un giocatore separato in casa. Dopo la convincente prestazione con l'Inghilterra, Balo aveva spiegato come non fosse il momento di parlare di mercato, ma aveva anche lasciato intuire che il suo futuro non sarebbe stato per forza a tinte rossonere. Berlusconi e Galliani - questo non è più un mistero - lo hanno inserito nella lista dei cedibili, Inzaghi non sembra "adorarlo" e il procuratore del giocatore, Mino Raiola, si sta muovendo alla ricerca di una sistemazione. Anche il Galatasaray sembrava interessata a Mario, ma le sue quotazioni, già in ribasso, sono crollate dopo la cattiva pubblicità dispensata dagli altri azzurri (su tutti Buffon e De Rossi). Si preannuncia un'estate molto lunga.