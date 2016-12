Milan, Balotelli in Reds a Ferragosto

18:44 - Le pretese del Milan si sono ridotte e la forbice si è stretta al punto da far prevedere il "taglio del nastro". I rossoneri e il Liverpool hanno aperto il tavolo Mario Balotelli e si preparano a chiudere nel giro di un paio di settimane. L'appuntamento decisivo, la dead line, è in programma per i giorni immediatamente successivi a Ferragosto quando, come ormai consueto, il Milan darà lo strappo decisivo al suo mercato.

La chiusura, come spiegato anche dal nostro Paolo Bargiggia, potrebbe arrivare a quota 20 milioni. Una cifra che oggi, evidentemente, in casa Milan considerano adeguata e che, soprattutto, permetterebbe ad Adriano Galliani di presentarsi da Cairo con i soldi necessari a portare a casa Alessio Cerci, giocatore fortemente voluto da Pippo Inzaghi. All'affare sta lavorando assiduamente, pare ovvio, Mino Raiola, che, mentre il Milan cerca di tenere "l'asticella cartellino" più alta possibile, si danna l'anima per garantire a SuperMario un ingaggio importante. Rodgers, manager dei Reds, ha già chiarito la propria posizione su Balotelli. Ora, dunque, non resta che trovare un accordo economico e definire i dettagli di un'operazione che si fa, di giorno in giorno, sempre più concreta.

Una volta definito il futuro di Balotelli, il Milan andrà deciso su Alessio Cerci, non un sostituto "tecnico", ma comunque l'uomo in grado di saltare l'avversario che Inzaghi chiede sulla trequarti. Per quanto riguarda la punta centrale, l'obiettivo sensibile dovrebbe essere Campbell anche se trattare con Wenger non è facile affatto. Galliani ha però strappato il sì all'agente del giocatore e si presenterà quindi alla corte dell'Arsenal per intavolare una trattativa concreta.