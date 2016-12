Milan, avanti con Cerci ma senza fare follie

12:06 - E' durato oltre tre ore il vertice di mercato ad Arcore: Silvio Berlusconi ha cenato con Adriano Galliani e Pippo Inzaghi. Tra una portata e l'altra il presidente, l'ad e l'allenatore rossonero hanno messo a punto le ultime mosse. Secondo le indiscrezioni trapelate, dal summit è emersa questa linea: sì all'attaccante ma con un giusto rapporto qualità-prezzo. Altrimenti si resta così. Resta dunque viva la pista Cerci ma senza fare follie.

Di centrocampisti, per ora, non se ne parla. Inzaghi e Galliani sono arrivati insieme ad Arcore in auto (guidava il tecnico) intorno alle 20.30 e sono usciti dopo oltre tre ore. Davanti alla loro macchina c'era quella di Fedele Confalonieri.

UFFICIALI DIEGO LOPEZ E ARMERO: ALLENAMENTO A MILANELLO

Primo contatto con Milanello per i nuovi arrivi Diego Lopez e Armero. Il portiere proveniente dal Real Madrid e il centrocampista in prestito dall'Udinese sono giunti nel centro sportivo rossonero poco prima delle 14.30 per mettersi a disposizione di Inzaghi ed effettuare il primo allenamento sotto gli occhi dell'ad Galliani, che ha varcato i cancelli di Milanello prima delle 15. In serata è arrivata l'ufficializzazione del loro arrivo. "A.C. Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo il portiere Diego Lopez che ha firmato un contratto che lo legherà alla Società fino al 30 Giugno 2018", il primo comunicato relativo allo spagnolo. "A.C. Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni del calciatore Pablo Armero fino al 30 Giugno 2015", il secondo sul colombiano.



"Non voglio prendermi meriti perché non mi piace, ma la facilità del rapporto con il Real Madrid, l'amicizia, tante cose, credo che abbiano facilitato - ha detto Galliani riguardo Diego Lopez - Noi lo abbiamo seguito, abbiamo chiesto anche a Carlo Ancelotti, ma soprattutto a Villiam Vecchi perché lo ha allenato e nessuno più di lui conosce la sua forza. Lui è convinto che sia un grandissimo portiere. Oggi Daniele Tognaccini era entusiasta dei test medici e atletici fatti da Diego Lopez". Su Armero: "Nel mese di gennaio era praticamente conclusa, o molto vicina alla conclusione, l'operazione di uno scambio Constant-Armero poi saltato per il rifiuto di Constant. Ora che Constant è partito, siamo tornati su Armero. Lui è un giocatore importante, lui e Zapata sono due fratelli più che due compagni di squadra. Ma Armero mi ha detto che anche Mario Yepes gli ha parlato benissimo del Milan".